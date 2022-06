Tentano nuovo blitz sul Gra, bloccati cinque ambientalisti

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - La polizia ha bloccato questa mattina un nuovo tentativo di blitz sul Gra, a Roma, da parte del gruppo di ambientalisti già autore di azioni simili nei giorni scorsi.

Le forze dell'ordine sono intervenute in via via Francesco Di Benedetto, alla Romanina, bloccando 5 attivisti che erano diretti alla corsia esterna tra Casilina e Anagnina. Il gruppo è stato portato in commissariato per essere identificato. (ANSA).