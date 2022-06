In 40mila a Notte Bianca Fiumicino,100 eventi fino all'alba

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Sono state circa 40mila le presenze alla prima Notte Bianca di Fiumicino, che ha aperto l'estate del comune e segnato la ripartenza per il territorio dopo il Covid.

Un fiume di gente da Roma, da Ostia, dai comuni limitrofi oltre a turisti stranieri, ha invaso i 5 chilometri di strade pedonalizzate, tra il porto canale, la darsena, il lungomare, dove, fino all'alba, si sono susseguiti oltre un centinaio tra appuntamenti musicali, dj set, teatrali, folkloristici, balli popolari, enogastronomici, sportivi, per bambini, il raduno con le Ferrari, una mini sagra del pesce, le dimostrazioni di cani di salvataggio in mare.

Decine le attività commerciali e ristoranti con iniziative d'intrattenimento e tavolini all'aperto, e le discipline sportive in esibizione, tra beach soccer, mini rugby, atletica, skate, vela, equitazione, volley, spinning, pilates, ecc. Con un nutrito spiegamento di forze dell'ordine, nessun particolare problema di ordine pubblico si è registrato. A Villa Guglielmi seguita la mostra di arte contemporanea "Controvento - Artisti per Pasolini". Grande richiamo con lo spazio della Guardia di finanza, in collaborazione con Aeroporti di Roma che ha donato giochi e dolci ai bimbi intervenuti ad assistere alle simulazioni delle ispezioni antidroga delle unità cinofile che hanno "fiutato" bagagli posizionati nella piazza.

Presente all' evento, col sindaco Esterino Montino anche l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. La Pace è stato il tema al centro dell' evento con la città divisa nei sette colori: una maxi bandiera arcobaleno spiccava proiettata davanti al porto canale. Tra gli spazi culturali la proiezione del docufilm "Noi siamo Alitalia", che ripercorre tutta la vicenda della crisi della compagnia, appuntamenti dedicati a Pier Paolo Pasolini e alle poesie di Alda Merini. "Abbiamo voluto dedicare un angolo dell'evento - ha detto Montino, soddisfatto della prima Notte Bianca che sarà replicata il 9 luglio a Fregene ed il 6 agosto a Passoscuro - all'Alitalia perché racconta molto bene la vicenda tragica e come sia finita.

Una battaglia in cui Fiumicino è stato sempre in prima linea al fianco dei lavoratori". (ANSA).