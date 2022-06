Esce a pranzo e scompare. Ricerche in corso

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - È dal 17 giugno scorso che non si hanno notizie di Conchita Checchi, 71 anni, romana, scomparsa dopo essere uscita dall'ufficio dove lavora con il figlio in via di Brava a Roma per andare a pranzo. Da quel momento della donna, residente in zona Monti, sempre nella Capitale, si sono perse le tracce.

Vedova, alta 1,70 cm, 70 chili, quando è uscita dall'ufficio indossava dei pantaloni blu e una maglietta bianca e una borsa scura. La donna non ha problemi di salute ed è lucida, tanto che, ha spiegato il figlio, Marco Todde, lavorava in ufficio con lui. L'appello della famiglia è di chiamare le forze dell'ordine al 112 in caso di avvistamento o il numero 3939393938 Conchita non aveva portato con sé il telefono cellulare, le chiavi di casa, né le chiavi della macchina. Il figlio ha chiamato i carabinieri e, a seguito della denuncia di scomparsa, è stato accertato che il bancomat della donna è stato usato una volta lunedì 20 giugno al supermercato Pewex di via Merulana (zona Esquilino). Non è stato possibile però verificare se sia stata lei a effettuare il pagamento, in quanto i nastri delle videocamere di sorveglianza erano già stati sovrascritti. Un altro movimento del bancomat risulta effettuato presso uno sportello del Banco Bpm sabato 25 giugno ma i carabinieri ancora non hanno trovato la filiale. (ANSA).