Atletica: Jacobs torna in pista, 'domani i 100 a Rieti'

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Marcell Jacobs torna in pista per correre i 100 metri: il campione olimpico ha annunciato dal suo profilo Instagram che gareggera' agli Assoluti in programma a Rieti, nella sua gara domani. "Grande sorpresa, domani correrò a Rieti".

Jacobs, appena guarito da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dalle principali gare, era iscritto con riserva. Si tratta del secondo 100 di Jacobs da Tokyo in poi, nella stagione che lo portera' a luglio ai Mondiali di Eugene (ANSA).