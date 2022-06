Make it short, Galleria Nazionale di Roma 'in breve' su YouTube

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Avete mai pensato a Michelangelo Pistoletto come un precursore dei content creator già negli anni '60? Quanto è attuale la camicia di Hanka Zborowska, la donna dal collaretto di Amedeo Modigliani? E che libri sta leggendo M.me Ginoux nel celebre ritratto che le fece Vincent van Gogh? A raccontarlo dal 23 giugno è Make it short, ovvero la Galleria Nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma come non l'avete mai vista nella nuova web serie realizzata in collaborazione con YouTube e Google Arts & Culture.

Dopo il successo di Chiara Ferragni agli Uffizi, ogni giorno alle 14 fino al 10 luglio sul canale YouTube della Galleria (g.co/lagallerianazionale), dieci giovani creator donne (Basic Gaia, Federica Mutti, mrtndamex, Lucrezia Oddone, Gaia Lapasini, Carolina Chiari, Ginevra Iorio, Pitta, Eleonora Tani e Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani di Eterobasiche) racconteranno in chiave pop venti capolavori delle collezioni del museo utilizzando YouTube Shorts, la funzione con cui è possibile realizzare video di massimo 60 secondi, utilizzando la fotocamera del proprio dispositivo mobile.

"Parlare con nuovi linguaggi è una delle necessità dei musei oggi - commenta il direttore generale dei musei per il Mic Massimo Osanna -. Dobbiamo raggiungere pubblici diversificati che stanno tornando dopo la pandemia. Anzi, per i giovani possiamo dire che finalmente vengono".

L'esperienza dei venti capolavori delle collezioni della Galleria Nazionale potrà̀ essere approfondita anche su Google Arts & Culture, grazie ad altrettante storie e immagini in altissima risoluzione. Contenuto speciale è il Behind the (Short) Scenes, che racconta la serie YouTube attraverso le testimonianze delle creator che hanno partecipato al progetto.

(ANSA).