Beach volley: al via sabato la 19/a edizione Ics Tour Lazio

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Saranno cinque le tappe dell'edizione 2022 dell'ICS Tour Lazio di beach volley: il 25 e 26 giugno la grande apertura a San Felice Circeo, per proseguire poi il 9 e 10 luglio sul lago ad Anguillara Sabazia, il 16 e 17 luglio a Maccarese, il 23-24 luglio a Latina in uno special event in centro città fino ad arrivare alle finali di Ostia del 30 e 31 luglio nelle quali verranno assegnati i titoli regionali.

Quest'anno l'accordo tra Fipav Lazio e ICS si pone come obiettivo principale quello di incrementare le occasioni di dialogo tra l'Istituto per il Credito Sportivo e le società sportive, attraverso l'organizzazione di incontri mirati alla promozione di prodotti come il «mutuo light», strumento utile anche per l'acquisto di attrezzatura sportiva e ampliamento della base dei praticanti. «Questo evento sarà come sempre la ciliegina sulla torta della stagione - ha dichiarato il presidente Fipav Lazio, Andrea Burlandi - abbiamo ancora tutti negli occhi le emozioni del Mondiale, la cui eredità parte da Roma per allargare i propri orizzonti sul litorale laziale, accogliendo i migliori beacher italiani. Ci aspettiamo un torneo di grandissimo livello». (ANSA).