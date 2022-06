Nel Lazio 7549 nuovi casi Covid, 'in deciso aumento'

I casi nel Lazio 'sono in deciso aumento'. Lo dice l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che ribadisce la necessità della quarta dove per gli over 80. Nella Regione su 6.063 tamponi molecolari e 35.795 tamponi antigenici per un totale di 41.858 tamponi, si registrano 7.549 nuovi casi positivi (+4.915), sono 3 i decessi (-3), 527 i ricoverati (+26), 48 le terapie intensive (+4) e +4.149 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18%. I casi a Roma città sono a quota 4.474.