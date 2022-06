Si camuffano da poliziotti e rapinano 70enne di 50mila euro

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Rapina di diverse decine di orologi del valore complessivo di 50mila euro a un 70enne. Il colpo è avvenuto questa mattina da parte di due uomini camuffati da poliziotti intorno alle 08:30 quando la coppia, con cappello identico a quello usato dalla polizia di stato, ha intimato l'alt all'auto guidata dall'anziano in via scalo di San Lorenzo, nei pressi del Verano. Con una scusa i due hanno prelevato e portato via un trolley pieno di decine di orologi tra cui un Rolex. Il settantenne stava andando al mercatino di orologi di borghetto flaminio su piazzale della Marina, al centro della Capitale. Accortosi del raggiro, l'uomo è stato soccorso da alcuni automobilisti e da due volantini di San Lorenzo e Sant'Ippolito. Indagini in corso della polizia di San Lorenzo.

