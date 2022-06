Malagrotta:ordinanza,resta divieto per cibi,riaprono scuole

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, firmerà in serata l'ordinanza sulle misure precauzionali da applicare in seguito all'incendio verificatosi presso l'impianto di TMB di Malagrotta lo scorso 15 giugno.

La nuova ordinanza, che prende atto del documento di aggiornamento di Arpa Lazio del 18 giugno 2022 sulla qualità dell'aria, dispone il mantenimento solo di alcune delle misure precauzionali: per un periodo non superiore a 72 ore è previsto il divieto di consumo degli alimenti di origine vegetale prodotti nell'area individuata e il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile nell'area individuata.

Per quanto riguarda il territorio di Roma Capitale, viene quindi meno la sospensione delle attività educativo-didattiche e della attività ludico ricreative e sportive dei servizi educativi e dell'infanzia, compresi i centri estivi, pubblici e privati, nel perimetro individuato dalle precedenti ordinanze.

Inoltre, sempre in virtù dei dati Arpa, per lo stesso territorio di Roma Capitale e per il perimetro delle precedenti ordinanze vengono meno anche le precedenti raccomandazioni relative alle attività all'aperto e quelle relative alla chiusura delle finestre. (ANSA).