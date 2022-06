40 anni dal Mundial: sarà festa a casa Altobelli a Sonnino

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "11 luglio 1982-11 luglio 2022: 40 anni da Campioni del Mondo" si intitola l'iniziativa in programma sabato 9 e domenica 10 luglio prossimi a Sonnino (Latina), paese natale di Alessandro Altobelli, uno dei protagonisti del Mondiale e della finale tra Italia e Germania.

In programma una serie di eventi legati allo sport, tra convegni, partite di calcio, presentazioni di libri. Momento centrale - nella serata di domenica 10 luglio - la partita tra la Nazionale italiana magistrati ed un team eterogeneo composto da campioni del Mondo '82, ex giocatori di serie A e giocatori locali invitati da 'Spillo'. Tra loro, sono annunciati Ciccio Graziani, Bruno Conti, Claudio Gentile, Evaristo Beccalossi, Sergio Brio, Cosimo Scardino, Sebastiano Nela, Ubaldo Righetti, Bruno Giordano, Domenico Marocchino. (ANSA).