Mondiali beach volley: Menegatti-Gottardi fuori ai quarti

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Si interrompe ai quarti di finale, con un conseguente quinto post, la corsa di Marta Menegatti e Valentina Gottardi ai Mondiali di beach volley in corso a Roma, nel Parco del Foro Italico. Le azzurre si sono dovute arrendere alle canadesi Bukovec/Brandie, vittoriose per 2-0 (21-15, 21-12), terminando così il percorso delle coppie della Nazionale italiana.

"Questa sera le nostre avversarie ci hanno messo sotto pressione e sono state brave a trovare le giuste soluzioni. Noi, invece, non siamo riuscite ad esprimere al meglio il nostro gioco. Nonostante l'eliminazione siamo soddisfatte del percorso generale che abbiamo fatto in questo Mondiale, il primo per Valentina. Lavoriamo insieme da pochi mesi, abbiamo davvero bisogno di giocare il più possibile per mettere in pratica tutto quello che facciamo durante gli allenamenti". (ANSA).