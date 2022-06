Giornata Sla: sabato festa Aisla a Ceccano tra yoga e corsa

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Un percorso lungo e ricco di grandi novità, quello che accompagna AISLA in questa Giornata Mondiale Sla 2022. Dalla ricerca scientifica che annuncia l'efficacia del Tofersen in una forma genetica rara della malattia, alla testimonianza di Aldo, con l'emozionante visual poem "I giorni alla finestra". Un racconto di vita della corsa di Aldo, come anche delle 6.000 famiglie che corrono insieme a lui, ogni giorno. Immancabile, in questa lunga vigilia della Giornata, la tradizionale veleggiata Thalas che vedrà protagonisti le famiglie domenica 19 giugno, gli ammalati ed i volontari sulle onde della Marina di Salivoli a Piombino.

Nel Lazio, sabato 18 giugno Ceccano sarà la cornice di due splendide iniziative. Proprio come lo scorso anno, a partire dalle 17 i giardini di Castel Sindici nel Comune di Ceccano ospiteranno gli stand di AISLA e Thermo Fisher Scientific per celebrare, insieme, il Global Day 2022 e per praticare yoga. Il 21 giugno, infatti, ricorre anche la Giornata internazionale di questa disciplina, che anni fa ha unito AISLA e ASD EquiLibrarsi. A partire dalle 19.00, invece, nell'area esterna del Castello prenderà il via il secondo appuntamento della giornata: la corsa amatoriale per le vie del paese, insieme agli amici di Angeli in Moto, YellowFire e Ruote Matte.

Promossa dalla federazione internazionale delle associazioni dei pazienti, International Alliance of ALS/MND Associations, di cui AISLA fa parte come membro italiano, la Giornata Mondiale SLA si celebra ogni anno il 21 giugno, nel solstizio d'estate.

"Il Global Day 2022 - spiega Fulvia Massimelli, Presidente Nazionale di Aisla - deve mettere a fuoco i grandi passi fatti nei termini della ricerca e nel sostegno alla cura delle persone malate di SLA. Sono emozionata all'idea di rivedere tante persone e tante famiglie, dopo questi anni di pandemia. Non sarà mai la malattia ad allontanarci e le iniziative promosse da AISLA sono la prova concreta che insieme nessuno potrà mai ostacolarci. La nostra speranza è, e sarà sempre, senza confini e senza limiti!". (ANSA).