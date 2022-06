Equitazione: ad Arcinazzo due giorni per il campionato regionale

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Cresce l'attesa tra gli appassionati di equitazione per i Campionati Regionali Pony Open (Categoria Welcome A, A/B), in programma agli Altipiani di Arcinazzo da domani a domenica. Le discipline presenti saranno dressage, salto ostacoli e cross country. Il Centro Equestre San Giorgio di Via Sublacense ospiterà i cento giovani atleti (età compresa tra gli 8 e i 16 anni), di cui alcuni appartenenti al Centro Sportivo dell'Esercito e alle Fiamme Azzurre, i quali si sfideranno nel campionato regionale. I loro fidi compagni di gara saranno quelli che in gergo tecnico sono chiamati pony, ma di fatto sono cavalli di una taglia inferiore. Per il concorso di completo l'età massima salirà fino a 65 anni.

A seguito dell'aggiudicazione della concessione comunale del Centro Equestre San Giorgio da parte dell'Ati formata dalle società Talus Asd di Lavinia Del Treste e Petrarca 11 Srl di Alberto Ricci, Massimo Maria Alessi ed Edoardo Alessi, sono stati restaurati gli spogliatoi dell'impianto, il campo gara e gli oltre 150 box per i cavalli, oltre alla club house che ospita un ristorante/braceria ed una struttura ricettiva.

(ANSA).