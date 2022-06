++ Malagrotta: Arpa, valori diossine alti ma nei limiti ++

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - I dati degli inquinanti, anche se in aumento rispetto ai giorni precedenti, sono entro i parametri di legge e dunque non descrivono situazioni allarmanti. Le diossine, in particolare, si attestano sotto i limiti indicati dall'Oms pur evidenziando la presenza di "una fonte di emissione".

E' quanto stabiliscono i rilievi di Arpa Lazio eseguiti sia ieri che oggi dopo l'incendio di mercoledì al Tmb di Malagrotta a Roma. (ANSA).