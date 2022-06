Inside Gemelli, la vita tra pazienti e percorsi di cura

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Maria Vittoria, bambina affettuosa e sensibile affetta da una malattia genetica, che si sottopone a una cura innovativa, accompagnata dalla mamma che spera di poter dare alla piccola una vita "un po' più facile"; Tiziano 32enne papà di una bambina che grazie a una febbre presa dalla figlia ha scoperto di avere una formazione benigna sul cuore e ora è pronto ad operarsi; Stefano, 53enne sopravvissuto al covid e in ripresa dopo un mese di coma indotto. Sono fra i protagonisti di Inside Gemelli, la docuserie in 9 episodi da 25 minuti diretta da Davide Comelli, prodotta da Lotus Production (una società Leone Film Group) in collaborazione con Rai Cinema, al debutto dal 15 giugno su Rai Play.

Un viaggio dentro il policlinico universitario romano considerato un'eccellenza in Italia e nel mondo (ogni anno vi si effettuano 82mila ricoveri, due milioni di prestazioni ambulatoriali, 57 mila interventi). Si entra qui nelle storie di vita di pazienti, medici e infermieri impegnati ad "arrivare ad Itaca, la guarigione, alla fine del percorso di cura" si spiega nel racconto. "Girare con il covid era una sfida nella sfida che abbiamo vinto, sia a livello autoriale che produttivo - dice il regista Davide Comelli, alla presentazione della docuserie -. E' stato un onore conoscere medici e infermieri che ogni giorno lottano per la vita dei loro pazienti". Rai Play "ha oltre 20 milioni di utenti registrati, siamo leader nella smart tv ed è importante per noi affrontare anche temi come questi - sottolinea Elena Capparelli, direttrice di Rai Play e Digital -. Non si parla quasi mai di malattia entrando dentro le storie. Vita, salute e cura fanno parte di tutti noi, condividere queste storie restituisce anche un po' di speranza e di forza, non bisogna avere paura dei racconti difficili". Per Marco Elefanti, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, la docuserie "va nella direzione di legittimare un ospedale di livello internazionale come questo dove tuttavia siamo sempre in una logica di auto finanziamento. Il nostro impegno vuole unire alta tecnologia, grande competenza e attenzione alla persona".

