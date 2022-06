In corso operazione antidroga carabinieri Terni

(ANSA) - TERNI, 14 GIU - Una operazione antidroga dei carabinieri di Terni è in corso da questa mattina in varie città italiane. E' stata denominata "Est" e viene condotta con la collaborazione di una unità cinofila dell'Arma e dei militari di altre regioni.

L'operazione sta interessando Napoli e Roma per l'arresto di alcune persone responsabili a vario titolo di detenzione e spaccio di stupefacenti e di estorsione. (ANSA).