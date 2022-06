A fuoco sterpaglie vicino ad alcune case a Roma, fumo e disagi

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Un incendio di sterpaglie è divampato in via Monte Resegone nel quartiere di Val Melaina a Roma. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che si sono sviluppate non lontano da alcune abitazioni e dal Liceo Aristofane, oggi seggio elettorale per il referendum. L'incendio è stato subito circoscritto. Il fumo ha creato qualche disagio ai residenti.

Sul posto anche carabinieri e protezione civile. (ANSA).