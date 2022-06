Estate: tornano serate evento a Castello Santa Severa

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Dal 2 luglio all'11 settembre 160 appuntamenti tra concerti, teatro, comedy "Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa", questo il nome della kermesse promossa da Regione Lazio e organizzata da Laziocrea in collaborazione con Atcl - Circuito Multidisciplinare del Lazio.

Ma anche sport, con il Coni Lazio, e poi laboratori per grandi e bambini, escursioni naturalistiche e archeotrekking, una mostra sui fumetti di Pat Carra, conferenze e giornate dedicate alle degustazioni . I ragazzi della community Lazio Youth Card, inoltre, potranno usufruire di tanti vantaggi e sconti da scoprire nel corso dell'estate direttamente sull'App Lyc.Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da Laziocrea in collaborazione con il comune di Santa Marinella e Coopculture. Tra le massime protagoniste la musica, di Ludovico Einaudi, Rancore, Aka 7even, Myss Keta, Dargen D'Amico, Tananai e molti altri, e il teatro con, tra gli altri, Ascanio Celestini, Neri Marcorè, Valerio Lundini & i Vazzanikki e Maurizio Battista. Su castellodisantasevera.it il programma completo. "Il Castello di Santa Severa è il simbolo della rinascita della nostra Regione - ha commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - Una struttura dalla bellezza unica che abbiamo salvato dal degrado e restituito alla collettività, riaprendolo a tutti e riempendolo di nuove opportunità: abbiamo costruito l'ostello più bello d'Europa affacciato sul mare". "Un traguardo importante raggiunto grazie a una strategia vincente: la gestione virtuosa di Laziocrea, la collaborazione con il ministero della cultura e una rete straordinaria di amministratori locali che ha consentito di fare sistema creando un modello Lazio di sviluppo diffuso e condiviso intorno alla cultura", ha proseguito. "È finita la stagione peggiore del covid continuiamo a stare attenti, ma con giudizio ci si può e ci si deve divertire fruendo di cultura e di offerte sportive. La regione mette a disposizione questa perla che abbiamo ereditato dalla nostra storia per tutte e per tutti", ha concluso Zingaretti. (ANSA).