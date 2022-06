Strega: Alessandra Carati più votata da Società Dante Alighieri

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - E' Alessandra Carati con il romanzo 'E poi saremo salvi' (Mondadori) l'autrice più votata, con 105 preferenze, nei circoli di lettura della Società Dante Alighieri per l'edizione 2022 del Premio Strega dove è entrata tra i sette finalisti ex aequo con Fabio Bacà e il suo 'Nova' (Adelphi). Al secondo e terzo posto si sono invece attestati 'Quel maledetto Vronskij' (Rizzoli) di Claudio Piersanti, 69 voti, che si è classificato al secondo posto tra i sette finalisti, e 'Mordi e fuggi. Il romanzo delle Br' (Baldini + Castoldi) di Alessandro Bertante, 67 voti.

Sono stati 204 i soci-lettori dei Presidi letterari che hanno votato per La Dante al Premio Strega nel 2022: Benevento e poi Amman (Giordania), Bucarest (Romania), Chambéry (Francia), Città del Messico (Messico), Gent (Belgio), Granada (Spagna), Graz (Austria), Città del Guatemala (Guatemala), La Plata (Argentina), Liegi (Belgio), Città del Lussemburgo (Lussemburgo), Mar del Plata (Argentina), Mendoza (Argentina), Minneapolis (Stati Uniti d'America), Morón (Argentina), Ottawa (Canada), Rafaela (Argentina), Rosario (Argentina), San Isidro (Argentina), Skopje (Repubblica di Macedonia), Sydney (Australia), Tripoli (Libano), Tunisi (Tunisia), Vancouver (Canada), Verviers (Belgio) e Zagabria (Croazia).

iN questi centri di tutto il mondo, nel corso dell'anno, saranno presentati i titoli in lizza per lo Strega 2022 e in particolare, con una breve cerimonia nella sede centrale della Società Dante Alighieri a Roma, Alessandra Carati riceverà il premio per l'autore più votato dai Presidi letterari. (ANSA).