Pinocchio and Friends a Zoomarine con il giocattolo sospeso

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Pinocchio and Friends" sbarca a Zoomarine. Fino ai primi di gennaio i bambini incontreranno i protagonisti della serie tv firmata Rainbow in onda su Rai YoYo e potranno rivivere la fiaba grazie a eventi dedicati come la Bottega delle Meraviglie di Geppetto e il momento collettivo 'Gioca e divertiti con Pinocchio e Freeda'. Sarà inoltre presente l'iniziativa solidale e sostenibile "Giocattolo Sospeso", patrocinata da Assogiocattoli, che prevede la donazione di un giocattolo nuovo o usato (ma in buone condizioni) da parte dei bambini che entreranno all'interno della Bottega delle Meraviglie di Geppetto. I giochi raccolti saranno poi destinati ad associazioni che si occupano di famiglie in difficoltà e reparti pediatrici di strutture ospedaliere, con lo scopo di regalare un sorriso ai bambini meno fortunati. "Zoomarine - spiega Alex Mata, ad di Zoomarine - ha voluto fortemente investire in questo progetto al quale crediamo molto e siamo certi sarà accolto dal nostro pubblico con grande gioia.

Un grazie speciale a Soluna Eventi per aver deciso di condividere questa esperienza insieme a noi e per aver contribuito all'ampliamento della nostra offerta giornaliera, aiutandoci a creare un contenuto educativo e divertente dedicato alle famiglie, il nostro target principale. Un evento al giorno per tutti nel Parco di tutti!". "Siamo onorati di poter condividere questa bella avventura con il fantastico team di Zoomarine - affermano Tonio Cancemi, Giuseppe Cancemi e Manuela Giola di Soluna Eventi) - e non vediamo l'ora di far scoprire al pubblico i dettagli di questo progetto e tutte le altre attività previste per la stagione estiva 2022". (ANSA).