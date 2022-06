Genovese, porto i miei Perfetti sconosciuti a teatro

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Grande successo al botteghino, premiato con due David di Donatello e tre Nastri d'argento. Film da Guinness dei primati per i più alto numero di remake in assoluto della storia e distribuito fino in Cina. "Perfetti sconosciuti" approda ora in palcoscenico (anche) in Italia, diretto sempre da Paolo Genovese, al suo debutto in una regia teatrale. Lo spettacolo è uno dei titoli di punta della nuova stagione dell'Ambra Jovinelli a Roma, sempre diretta da Fabrizia Pompilio, che da ottobre a fine aprile conta 18 titoli, tra tanta commedia, molti film "prestati" al teatro e protagonisti come Michele Placido, Emilio Solfrizzi, Giuliana De Sio, Sergio Rubini, Filippo Timi, Daniele Finzi Pasca, Ferzan Ozpetek, Lino Guanciale in coppia con Francesco Montanari, Sabina Guzzanti e il ritorno di Serena Dandini (che lo ha diretto per dieci anni) in Vieni avanti, cretina!.

"Dopo il successo al cinema mi hanno chiesto di fare il 2, il 3, una serie e anche il gioco da tavola. Ma sentivo di non aver nulla da dire di più", racconta Genovese, che si accinge a "girare per Disney una nuova serie da I leoni di Sicilia", dal romanzo di Stefania Auci. "Avevo però visto più volte Perfetti sconosciuti a teatro negli adattamenti andati in scena in altri Paesi - prosegue - Mi sono detto che forse così, in teatro, debuttando come regista, avrei potuto provare nuovamente un brivido. Il cast sarà tutto diverso, con Massimo De Lorenzo protagonista". (ANSA).