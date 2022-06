Cucchi: 4 luglio appello bis per i cc Mandolini e Tedesco

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - E' fissato al prossimo 4 luglio il processo di appello bis, nell'ambito della vicenda di Stefano Cucchi, per il maresciallo Roberto Mandolini, all'epoca dei fatti comandante della stazione Appio e per Francesco Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni ha fatto riaprire le indagini sul caso. I due sono accusati di falso ma sulle loro posizioni incombe il rischio prescrizione prevista per il 25 luglio.

La Cassazione, il 4 aprile scorso, aveva disposto un nuovo processo di secondo grado nell'ambito dell'udienza nella quale avevano reso definitiva la condanna a 12 anni di carcere per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele accusati di omicidio preterintenzionale. (ANSA).