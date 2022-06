Roma: task force Campidoglio contro tavolino selvaggio

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Ieri è partita l'attività della task forze contro tavolino selvaggio sulla base delle azioni definite dalla circolare del comandante della Polizia locale di Roma Capitale. Queste modificano le modalità operative e prevedono una più concreta azione contro gli abusi legati alle occupazioni di suolo pubblico, che hanno un impatto molto negativo sulla vita e sul decoro della città a partire dal centro storico, ma non solo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la presentazione dell'esito dei primi controlli della task force contro tavolino selvaggio.

"Abbiamo dato una stretta e aperto un'azione molto incisiva - ha sottolineato Gualtieri - che proseguirà tutti i giorni con un'attività di contrasto in tutti i luoghi della città. L'azione repressiva da oggi sarà particolarmente dura, incisiva e tempestiva. In campo abbiamo messo 25 agenti".

"Gli agenti della Task force - ha spiegato - hanno controllato tutte le occupazioni di suolo pubblico su piazza della Rotonda, al Pantheon: il 100% dei controlli ha fatto evidenziare irregolarità sulle Occupazioni di suolo pubblico. Sono state elevati 11 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico per un totale di 26mila euro. Sono stati controllati circa 100 metri quadri di occupazione abusiva e per la prima volta l'attività di rimozione è stata contestaule ai verbali, grazie a nuove procedure". (ANSA).