Carabinieri: generale Bernardini nuovo comandante Podgora

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Il Generale di Corpo d'Armata Enzo Bernardini è da oggi il nuovo comandante dell'Interregionale Carabinieri "Podgora, con sede a Roma, da cui dipendono i Comandi Legione Carabinieri del Lazio, delle Marche, della Sardegna, della Toscana e dell'Umbria. Il passaggio di consegne al vertice del Comando Interregionale è avvenuto questa mattina alla presenza del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Teo Luzi presso la caserma di via Garibaldi. Il Generale Bernardini subentra al Generale di Corpo d'Armata Carmelo Burgio che da domani lascia il servizio attivo.

Il Generale Bernardini, che arriva dal Comando Generale dove ha rivestito l'incarico di Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e quello di Presidente della Commissione di Valutazione e Avanzamento, è già noto nella Capitale dove, dal 1° novembre 1999 al 1° settembre 2002, ha retto il Gruppo di Roma, occupandosi in prima persona della sicurezza di diversi grandi eventi in Città, su tutti il Grande Giubileo del 2000.

All'incontro hanno partecipato i Comandanti delle Legioni Carabinieri Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, alle dirette dipendenze del Comando Interregionale "Podgora", gli ufficiali dello Stato Maggiore della sede ed alcuni delegati della Rappresentanza.

Il Generale di Corpo d'Armata Enzo Bernardini, nato a Roma il 17 ottobre 1958, ha intrapreso la carriera militare nel 1974, frequentando la Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli e, a seguire, i corsi dell'Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha frequentato il 116° Corso Superiore di Stato Maggiore della Scuola di Guerra dell'Esercito Italiano ed è conoscitore della lingua inglese e francese. (ANSA).