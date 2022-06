Atletica: Tamberi al Golden Gala "stavolta voglio vincere"

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Jacobs mi mancherà, il più dispiaciuto per la sua assenza è lui. Sarebbe stato fantastico replicare a Roma quanto fatto insieme a Tokyo, ma Marcell verrà lo stesso all'Olimpico per tifarci". E' quanto detto da Gianmarco Tamberi, oro olimpico nel salto in alto, alla vigilia del Golden Gala. "Adesso per Jacobs la cosa più importante è recuperare bene per i Mondiali", prosegue Tamberi, che commenta anche l'assenza per infortunio di Mutaz Barshim, l'atleta qatariota con cui ha l'altista italiano ha condiviso l'oro di Tokyo: "Mi aveva detto di non essere in gran forma, però era sicuro di esserci al Golden Gala. Mi dispiace di non andare nuovamente in pedana con lui, ma la salute è la cosa più importante: gli auguro un pronto recupero per Eugene".

L'obiettivo dichiarato di Gimbo è uno: "Vincere il Golden Gala: sono arrivato secondo o terzo, ma mai primo. Per me è importantissimo gareggiare davanti al pubblico italiano, il calore della Curva Sud mi era mancato". (ANSA).