Mazza non è più l'allenatore del Trastevere

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Il Trastevere Calcio comunica che il tecnico Mauro Mazza non sarà alla guida della prima squadra nella stagione 2022-'23. Approdato in amaranto nel 2013 come calciatore e lasciato il calcio giocato l'anno successivo, Mazza ha guidato la Juniores trasteverina conseguendo risultanti eccellenti - tre primi posti consecutivi nel girone tra il 2015 e il 2018 - contribuendo alla crescita di tanti giocatori divenuti poi protagonisti tra i grandi. Con la prima squadra, in Serie D, ha centrato una finale play off nella breve parentesi in panchina nel 2018 e un secondo posto nella stagione che si è appena conclusa e che ha visto il Trastevere costantemente nelle prime tre posizioni della classifica del girone F.

"Al tecnico va il caloroso saluto da parte del presidente Pier Luigi Betturri - è scritto in una noita diffusa dal club del Rione - e della società tutta e il ringraziamento per l'impegno, la dedizione e l'attaccamento ai colori amaranto dimostrati fin dal primo giorno".

Betturri ha anche affidato ai social una riflessione sulla separazione fra il suo club e il tecnico. ""In amore lasciarsi è un po' come morire - le parole del presidente del Trastevere -.

Per me, tutto ciò, vale anche in amicizia. La separazione tra il Trastevere Calcio e il mister Mauro Mazza mi addolora vivamente.

Mauro arrivò in Società nel 2013 da calciatore concludendo poi, l'anno successivo, nel Trastevere la sua brillante carriera agonistica. Subito dopo assunse l'incarico di mister della Juniores Nazionale portando la squadra giovanile ogni anno a costanti successi. Voglio ricordare anche che Mauro Mazza ha guidato il Trastevere nella storica trasferta internazionale del 12 marzo 2017 col Casinca in Corsica. Purtroppo la vita è così, e il calcio riserva dolorose divisioni. Tuttavia, sappia Mauro che le porte di questa Società saranno in futuro sempre aperte per lui; anzi, il giorno che vorrà tornare troverà al Trastevere Stadium una guida rossa e, alla fine di quel tappeto, un amico ad accoglierlo." (ANSA).