400 anni Palazzo di Spagna con illusione dell'effimero

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Era il 1622 quando l'ex Palazzo Monaldeschi, proprio nel cuore della città papale, divenne sede dell'Ambasciata di Spagna presso la Santa sede. Oggi Palazzo di Spagna, così prestigioso da dare il nome alla piazza più visitata della città, compie i suoi primi 400 anni di vita. A inaugurare i festeggiamenti, una nuova struttura effimera, come da tradizione seicentesca, progettata per la facciata dall'antropologo visuale Roberto Lucifero, che rimarrà esposta fino alla fine dell'anno. "Un annuncio che ha suscitato grande curiosità", racconta l'Ambasciatrice Isabel Celaà poco prima della festa inaugurale in piazza, tra musica, balli, invitati esclusivi ma anche una folla di passanti e curiosi. "E' un divertimento di cui avevamo bisogno - dice - soprattutto visto la tragedia che abbiamo attraversato".

In un nuovo "Barocco digitale", come lo definisce Lucifero, la struttura si compone di grandi stendardi stampati su pvc microforato, che richiamano i dipinti a tela a trama rada di 400 anni fa. Al centro del racconto, il Seicento, ovvero il periodo più ricco di testimonianze delle relazioni tra Santa Sede e Spagna, con tre scene: nella prima Don Inigo Vélez de Guevara y Tassis, ottavo conte di Onate e terzo Conte di Villameridiana, festeggia il suo successo diplomatico nell'aver acquistato Palazzo Monaldeschi per rivenderlo al Governo spagnolo; la seconda coglie Diego Velázquez mentre ritrae Papa Innocenzo X sotto lo sguardo vigile di Donna Olimpia Pamphilj; e la terza, sul portone spalancato, riprende un apparto effimero ideato da Claude Lorrain in occasione dell'ascesa al trono di Ferdinando III da Asburgo. Sede diplomatica permanente più antica del mondo, Palazzo di Spagna festeggia anche con un calendario di convegni, concerti, incontri, a inviti, ma, annuncia il ministro consigliere Felix Costales, "stiamo lavorando per alcune giornate a porte aperte dopo l'estate". (ANSA).