Zingaretti presenta bando cinema, in arrivo 70mln per settore

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Il Lazio punta sul cinema, sostenendo la ripartenza del settore. Questa mattina è stata presentata, a Roma, al We Gil di Trastevere, la nuova edizione di "Lazio Cinema International". Un bando regionale che in 7 anni ha già sostenuto 154 pellicole di successo coinvolgendo 220 case di produzione straniere e che per le coproduzioni internazionali made in Lazio, stanzierà 70 milioni da qui al 2027, di cui 10 milioni per il 2022. L'obiettivo è rilanciare un comparto che vede il Lazio "leader in Italia per produzione, numero di imprese e di addetti". Oltre a incentivare il settore, la Regione vuole promuovere le bellezze dei nostri territori, il turismo e le mete regionali attraverso le ambientazioni di lungometraggi, fiction, documentari e film di animazione, distribuiti in tutto il mondo Alla presentare l'edizione, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start - Up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli e la Responsabile dell'Ufficio Cinema - ABC Regione Lazio, Giovanna Pugliese. "In questi anni abbiamo dimostrato con i fatti di credere nel cinema come parte fondamentale della nostra cultura e identità e come elemento indispensabile per la vita del nostro territorio.

(ANSA).