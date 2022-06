Piparo firma Cats, per la prima volta ambientato a Roma

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - A 40 anni dal debutto a Broadway, dove ha fatto registrare fino al 2006 il record mondiale di repliche consecutive, restando tuttora tra i primi quattro musical più rappresentati della storia, torna Cats - con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del premio Nobel T.S. Eliot - in una nuova produzione internazionale firmata da Massimo Romeo Piparo e per la prima volta al mondo è ambientato a Roma. Lo spettacolo, prodotto dalla PeepArrow Entertainment in collaborazione col Teatro Sistina di Roma, avrà l'opening night al Sistina il 7 dicembre per proseguire in tour a Milano e nel resto d'Italia.

Il Cats di Piparo sarà ambientato in una ipotetica e futuristica "discarica" di opere d'arte, di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Tra statue di Marco Aurelio, frammenti di Bocca della verità, capitelli, colonne e altri reperti. "Sarà un'occasione - commenta Piparo - per ribadire ancora una volta a tutto il mondo la centralità culturale e artistica della capitale italiana, della sua storia e del fascino che può conferire a storie prettamente anglosassoni come questa dei gatti Jellicle narrati da Eliot. Lo spettacolo sarà riadattato, restando come sempre fedelissimo alla partitura musicale e allo spirito voluto dai suoi creatori, e avrà un'aderenza completa al gusto del pubblico italiano".

Oltre alla musica e alla danza, un ruolo molto importante nella confezione dello show avranno l'illusionismo, la magia e gli effetti speciali, affidati al gatto-mago Mr. Mistoffelees interpretato da un'eccellenza italiana dell'illusionismo. Quanto agli interpreti, "ci sono personaggi come Grizabella (voce dell'intramontabile Memory, ndr) o Rum Tum Tagger, il gatto-punk-rock, fino al grande saggio, il gatto-capo Old Deuteronimy, che ben si addicono ad alcuni volti molto popolari del nostro panorama pop-rock. Ci stiamo lavorando", dice Piparo.

In accordo con i creatori di Cats, a firmare le coreografie sarà il coreografo associato delle ultime produzioni di Webber, Billy Mitchell. La direzione musicale, la conduzione della band e la programmazione dei suoni originali di Cats saranno affidate al maestro Emanuele Friello. Le scene saranno di Teresa Caruso, i costumi di Cecilia Betona. (ANSA).