Patuanelli, messa a dimora la talea dell'albero di Falcone

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - A 30 anni dalla strage di Capaci, una pianta diventerà albero per ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone. Così il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli che si è detto "onorato di prendere parte a 'Germogli di legalità' assieme all'amica e collega Ilaria Fontana". "Al Tribunale di Frosinone e alla presenza dei Carabinieri del reparto biodiversità abbiamo messo a dimora la talea dell'albero di Falcone, un evento simbolico per ricordare che c'è la necessità di coltivare la cultura della legalità nelle scuole, nelle università, nei tribunali, facendo informazione ed educazione", ha detto Patuanelli sottolineando che "questa bellissima iniziativa è stata promossa dalla sottosegretaria alla transizione ecologica che ha consegnato ai magistrati della procura la talea che verrà poi piantata nel giardino del Palazzo di Giustizia". "Grazie @Ilaria Fontana per il tuo impegno e per questa idea che ci continua a ricordare gli eroi che hanno detto no alle mafie", ha concluso Patuanelli. (ANSA).