Opera Roma: Giambrone, a Caracalla una nuova normalità

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - ''Ernani è l' ultimo spettacolo prima della pausa estiva e del ritorno a Caracalla. E' stata finora una stagione molto positiva con un teatro sempre pieno che ci ha dato il senso di una progressiva uscita dall' emergenza della pandemia. Adesso, tornando a Caracalla la sensazione sarà davvero quella di una riacquistata nuova normalità''. Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro dell' Opera di Roma, commenta così con l' ANSA la riapertura alla lirica e alla grande musica del meraviglioso scenario archeologico delle Terme, sede storica degli spettacoli estivi della Fondazione lirica capitolina ''rimpiazzata'' nei due anni di stop a causa del Covid dall' esperienza di successo al Circo Massimo. Il primo appuntamento all' aperto sarà dal 1 al 5 luglio con Mass di Leonard Bernstein, diretta da Daniel Matheuz per la regia di Damiano Michieletto. Seguiranno Carmen (15 luglio-4 agosto), il balletto Notre Dame de Paris (21 luglio-3 agosto), il Barbiere di Siviglia (2 agosto-9 agosto) per finire a settembre ancora con la danza con la Serata Preljocaj (dal 12 al 18).

La prossima stagione sarà inaugurata a novembre da I Dialoghi delle Carmelitane di Francis Poulenc per la regia di Ema Dante con il direttore musicale dell' Opera di Roma Michele Mariotti sul podio. ''Riserveremo una attenzione importante per i direttori d' orchestra oltre che per i registi - ha spiegato Giambrone durante una pausa della prova generale del dramma verdiano - e uno sguardo sempre forte all' innovazione con un giusto mix di innovazione e tradizione anche per valorizzare le nostre masse artistiche e le scenografie che sono di altissimo livello e di grande professionalità''. Ernani - che a chiusura del calendario invernale va in scena dal 3 all'11 giugno al Teatro Costanzi con la regia di Hugo de Ana e il maestro Marco Armiliato sul podio e un cast internazionale di voci con Francesco Meli, Angela Meade, Ludovic Tézier e Evgeny Stavinsky - è stato il banco di prova del progetto ''Linea Opera'', promosso con il Comune di Roma e l' Atac, l' azienda di trasporti, per invitare nuovo pubblico alle recite. (ANSA).