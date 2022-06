Rifiuti:a Roma criticità per ritorno turisti,Ama potenzia azione

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "L'attività di Ama è stata potenziata nel centro storico per il maggior afflusso di turisti con interventi mirati nel resto del territorio e delle aree periferiche" dove vengono segnalate sofferenze nella spazzatura e nella raccolta. "L'azienda già avviato un'azione di potenziamento delle attività di raccolta nel Municipio I per rispondere al crescente flusso di turisti e alla sempre maggiore quantità di persone che affollano piazze e vie del Centro storico -spiega Ama all'ANSA- In particolare sono stati raddoppiati i passaggi di svuotamento dei contenitori e sono stati messi in campo itinerari protetti di spazzamento notturno, in sinergia con la Polizia Locale".

Nei week end -spiega Ama- "operano in strada squadre aggiuntive: in considerazione del maggiore sforzo nelle zone centrali della città, nel resto del territorio e nelle aree più periferiche sono in corso interventi mirati per regolarizzare la raccolta". Ama segnala una "maggiore produzione di rifiuti, data anche dal ritorno in massa a una socialità esterna per questo si sta ricalibrando la gestione della raccolta lì dove ha subito rallentamenti". (ANSA).