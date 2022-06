Cartabia, manager lettone non va estradato

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il Ministero della Giustizia ha chiesto alla Corte d'appello di Roma la revoca della misura cautelare a scopo di estradizione nella Federazione russa per il cittadino lettone Sergejs Malikovs. Lo si apprende da fonti di Via Arenula. Nella richiesta presentata su delega della Ministra Marta Cartabia, si ricorda che la Lettonia ha aderito al sistema di sanzioni adottato dall'Unione europea nei confronti della Russia e partecipa, con la Corte penale internazionale, alla raccolta e scambio di prove per crimini di guerra e contro l'umanità in relazione al conflitto in corso:tutti elementi che potrebbero essere ostativi all'estradizione (ANSA).