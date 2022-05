Dal 3 giugno torna a Roma Il cinema in piazza

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Torna a Roma, dal 3 giugno al 31 luglio, Il Cinema In Piazza, l'evento a ingresso gratuito ogni sera alle ore 21.15 diffuso tra centro e periferia organizzato dall'Associazione Piccolo America, giunto alla sua ottava edizione. Questa estate la rassegna cinematografica all'aperto si riappropria pienamente dei propri spazi: Piazza San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e il Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia.

104 le proiezioni, per un'edizione che cresce in termini di Paesi rappresentati (dagli Stati Uniti al Giappone, dalle Filippine al Cile, passando per Europa e Giappone) e di ospiti, sempre più numerosi, da tutto il mondo: "Sul palco, anzi sui palchi - spiega Valerio Carocci, presidente del Piccolo America - saliranno nomi del calibro di Wes Anderson, David Mamet, Paweł Pawlikowski, Kiyoshi Kurosawa, Lav Diaz, Fanny Ardant, Volker Schlöndorff, Ladj Ly, Jan Komasa, Wolfgang Becker, Iram Haq, Michael Radford, Cristian Mungiu, Mathieu Kassovitz. Una presenza, la loro, che è il segnale di un rinnovato bisogno da parte degli autori di un contatto diretto con gli spettatori, dopo lo stop imposto dalla pandemia. Siamo sicuri che il pubblico del Cinema in Piazza ricambierà la loro generosità con tutto il calore, l'affetto e la passione di cui si è dimostrato capace. Aiutato anche da un'altra novità di quest'anno: l'accesso alle tre arene torna a essere libero, senza obbligo di prenotazione, per un'estate di nuovo pienamente inclusiva e condivisa". Insieme agli ospiti internazionali, tanti anche gli amici italiani, vecchi e nuovi, che animeranno Il Cinema in Piazza: Pietro Castellitto, Valerio Lundini, Carlo Verdone, Francesca Archibugi, Serena Dandini, Stefania Sandrelli, Bebe Vio, Martin Castrogiovanni, Dori Ghezzi, Luca Marinelli, Francesca Serafini, Giordano Meacci, Valentina Bellè, Anna Pavignano, Don Ciotti, Marco Tullio Giordana, Alessandro Redaelli e Ruggero Melis, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Micaela Ramazzotti, Paolo Virzì, Esmeralda Calabria, Francesco Piccolo, Luca Bigazzi e Ascanio Celestini. (ANSA).