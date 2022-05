Rapisce e porta figlia in Polonia, madre a giudizio a Roma

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Ha sottratto la figlia di sette anni al padre costringendola a vivere in Polonia. Per questo Eliza Rzun, 33 anni, è finita sotto processo davanti al giudice monocratico di Roma per l'accusa di sottrazione e trattenimento di minore all'estero. Nel procedimento si è costituito parte civile il padre che ha ottenuto l'affidamento temporaneo esclusivo della bambina. (ANSA).