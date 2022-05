Incendio in un'area della pineta di Castelfusano

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Un incendio ha interessato questa mattina un'area della pineta di Castelfusano, nel territorio di Ostia, sul litorale romano. Le fiamme si sono propagate a partire dalle 7 circa ed hanno coinvolto una zona di sottobosco tra viale Mediterraneo e viale di Villa di Plinio. L'allarme è stato da cittadini e runners che frequentano la pineta. Sul posto sono intervenuti un elicottero della protezione civile regionale, con diversi lanci d'acqua, i vigili del fuoco ed i volontari di associazioni di protezione civile. A quanto si è appreso, la situazione sarebbe sotto controllo e sono in corso gli interventi di messa in sicurezza.

Per la vice presidente del X Municipio di Roma, Valentina Prodon, il "tempestivo intervento e il grande coordinamento tra le forze coinvolte ha permesso di domare una situazione che avrebbe potuto avere un esito ancor più tragico". "Il massimo impegno della protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri forestali e dei volontari della protezione civile del X Municipio ha circoscritto le fiamme al solo sottobosco. Sono intervenuti con diversi mezzi dall'alba di questa mattina e sono tutt'ora impegnati per un'operazione di bonifica profonda dell'area. La situazione è stata gestita nel migliore dei modi ma occorre concentrare le energie anche del municipio per migliorare il coordinamento e il lavoro delle forze coinvolte", conclude Prodon. (ANSA).