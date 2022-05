Tumori: Casagit a fianco progetto 'Art4ART' ospedale Gemelli

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Cura e bellezza, percorsi avanzati di terapia digitale e itinerari multimediali attraverso l'arte per contrastare le malattie oncologiche. Casagit Salute, la società nazionale di assistenza sanitaria creata dai giornalisti italiani, si schiera a sostegno del progetto 'Art4ART' del Centro di radioterapia oncologica del Policlinico Gemelli di Roma, reparto di degenza e day hospital che assiste ogni anno dodicimila pazienti malati di tumore, adulti e bambini, con oltre 58 mila sessioni terapeutiche.

Una delegazione di Casagit Salute, guidata dal presidente Gianfranco Giuliani, ha incontrato l'équipe clinica guidata dal professor Vincenzo Valentini, direttore del Dipartimento di diagnostica per immagini, radioterapia oncologica ed ematologia del Gemelli. "La nostra attività - ha spiegato Valentini - pone esperienze artistiche immersive a disposizione dei pazienti che devono sottoporsi a radioterapia avanzata".

Il cuore del progetto è una sofisticata piattaforma digitale che permette di personalizzare gli ambienti dove i pazienti si curano: si va da corridoi affrescati con riproduzioni di monumenti simbolo di Roma, come il Colosseo, a sale immersive dove è possibile scegliere quale musica ascoltare, quale mostra, quale film o concerto vedere durante le ore della terapia.

Grazie ad algoritmi è già stato possibile rilevare alcuni risultati già confortanti: un primo studio su 104 pazienti affetti da glioblastoma ha stimato infatti un tasso di sopravvivenza a due anni tre volte più alto rispetto alle prognosi. "Abbiamo incontrato un modello oggi unico, ma replicabile in altri contesti ospedalieri e già riconosciuto in Francia e in Germania - ha commentato il presidente di Casagit Salute Gianfranco Giuliani - e abbiamo deciso di fare la nostra parte per sostenerlo, devolvendo il 5 per mille che raccoglieremo tra i nostri soci da quest'anno. In futuro proporremo altre iniziative, entrando in una rete di solidarietà in cui già operano, tra gli altri, i Musei Vaticani, il Fondo per l'ambiente italiano e Confagricoltura". (ANSA).