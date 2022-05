Scioperi: Cub Trasporti, 4 ore l'8 giugno in Alitalia e Ita

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Cub Trasporti ha indetto uno sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, il prossimo mercoledì 8 giugno dei lavoratori di terra di Alitalia-Sai, che è in amministrazione controllata, e di Ita. La protesta è dovuta alla contrarietà allo "spezzatino di Alitalia che - secondo quanto affermato - sta determinando forti riduzioni di personale nell'handling a Roma e a Milano e nei dipendenti delle manutenzioni nella capitale".

"Siamo contro lo smembramento di Alitalia e la privatizzazione di Ita che è la pietra tombale sul progetto di rilancio di una compagnia bandiera - afferma Antonio Amoroso, segretario nazionale della Cub-Trasporti-. A Fiumicino, in particolare, Swissport, la società che ha vinto la gara indetta da Alitalia per la cessione dei servizi di terra, dice di volere assumere solo 1.451 persone, ovvero mille in meno rispetto agli attuali lavoratori e lavoratrici".

L'8 giugno è prevista un'assemblea a Fiumicino, al Terminal T1 in cui si deciderà come "contrastare tagli occupazionali e peggioramenti normativi". (ANSA).