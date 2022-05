Non pagano una cena da 1600 euro, arrestati tre Casamonica a Latina

Estorsione e tentata estorsione. Per questi reati gli uomini della squadra mobile di Latina, su disposizione della locale procura hanno arrestato tre appartenenti al clan dei Casamonica: Diego, Guido e Marco Casamonica, questi ultimi due ai domiciliari. All'operazione hanno collaborato anche gli agenti della mobile di Roma e del commissariato Romanina.



Le indagini scaturiscono dalla denuncia di due imprenditori, titolari di un ristorante nella zona lido di Latina, i quali hanno riferito che la sera del 9 marzo, i tre arrestati dopo essere stati a cena presso il loro locale, hanno tentato di farsi consegnare del denaro contante, circa 700 euro, vantando la propria appartenenza alla famiglia Casamonica.



I titolari del ristorante non hanno consegnato la somma, ma, intimoriti dalla richiesta e dall'atteggiamento del gruppo, hanno accettato che gli indagati andassero via senza pagare il conto della cena consumata pari a circa 1600 euro.