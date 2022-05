Monica Guerritore racconta la basilica di San Lorenzo in Lucina

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - La storia che si unisce alla fede e al patrimonio artistico, in un racconto suggestivo tra voce e musica: prende il via il 26 maggio "Da turista a pellegrino", il progetto di valorizzazione della Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma.

L''iniziativa, pensata in concomitanza con l'anniversario della consacrazione della Basilica romana, prevede la realizzazione di uno spazio di accoglienza per il visitatore e lo sviluppo di una rinnovata identità visiva con la produzione di un inedito audiotour e di una colonna sonora dedicata al racconto del suo patrimonio artistico. A interpretare la nuova audioguida sarà Monica Guerritore, che con la sua voce condurrà la narrazione calandosi nei panni della matrona Lucina, da cui si narra che la Basilica di San Lorenzo abbia preso il nome (si racconta infatti che la ricca matrona romana, nella sua abitazione, avesse fondato un'ecclesia domestica, cioè un luogo destinato al culto situato in una casa privata anziché in una pubblica basilica).

La colonna sonora originale è invece stata composta appositamente da Enrico Gabrielli con 19'40", una realtà musicale con un approccio trasversale, divulgativo e non gerarchico alla musica classica, elettronica, contemporanea.

Proprio il 26 maggio Yoko Morimyo, violino e Damiano Afrifa, pianoforte, membri degli Esecutori di Metallo su Carta, eseguiranno all'interno della Basilica una selezione delle musiche originali composte per l'audioguida.

Nell'audiotour, prodotto dall'azienda D'Uva, i testi sono a cura di Ilaria D'Uva e Francesca Ummarino (studi e alle ricerche di Federica Cellini e Francesca Paolitto), le musiche sono prodotte da D'Uva con Adesiva Discografica. I brani originali di "Basilica di San Lorenzo in Lucina - A soundtrack experience" saranno pubblicati su tutte le piattaforme digitali dal 27 maggio e distribuiti su cd dal 10 giugno. (ANSA).