Dopo vittoria Conference Allerona diventa 'Alè Roma'

Stamani gli alleronesi si sono svegliati con il cartello all'ingresso del paese, modificato con del nastro adesivo.

Questa volta - a differenza di quanto accaduto qualche giorno fa con la scritta contro l'Inter sulla parete del Duomo di Orvieto - non appare come un atto vandalico, ma viene considerato una semplice goliardata di qualche tifoso romanista. Per far ritornare il cartello stradale alla sua origine, si dovrà infatti semplicemente rimuovere il nastro adesivo senza alcuna conseguenza all'integrità del segnale.

Il nome Allerona si è prestato bene alla modifica per inneggiare il successo europeo degli uomini di José Mourinho.

