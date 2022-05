Bcc Roma: Maurizio Longhi nuovo presidente

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Maurizio Longhi è il nuovo Presidente di BCC Roma, la più grande banca di credito cooperativo in Italia. Lo si legge in una nota che ricorda come Longhi subentra a Francesco Liberati, a seguito delle sue dimissioni anticipate rispetto al mandato che sarebbe scaduto a primavera 2024.

Già Vicepresidente dal 2009 e poi Vicepresidente Vicario dal 2015, Presidente del Comitato esecutivo della Banca dal 2018, Longhi è nato a Orte (Viterbo) nel 1964; laureato in Economia e Commercio presso la LUISS Guido Carli di Roma, è dottore commercialista. Attualmente è anche consigliere di amministrazione e componente del Comitato Esecutivo di Iccrea Banca Spa, Presidente di Banca Sviluppo Spa e di Sinergia Spa e Presidente della società mutualistica CRAMAS.

La Banca è presente in Lazio, Abruzzo, Veneto e Molise, con una rete di 188 agenzie e 18 tesorerie. (ANSA).