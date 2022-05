Affreschi Unità d'Italia in palazzo Finanze Roma, al via lavori

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Consolidamento della volta e, soprattutto, un intervento di conservazione dei prestigiosi affreschi: sono in corso i lavori nella 'Sala della Maggioranza' nel palazzo delle Finanze in via XX settembre a Roma. La grande volta quadrata conosciuta come Sala della Maggioranza, commissionata nel 1878 al pittore romano affreschista Cesare Mariani, rappresenta un'opera commemorativa della ritrovata Unità d'Italia. Lo spazio è articolato da un impianto decorativo allegorico di impostazione rinascimentale con raffigurazioni delle logge dei politici, del letterati e di Casa Savoia: a tale proposito, sui quattro angoli spiccano gli stemmi del Casato, dipinti su vasi sorretti dalle personificazioni dei quattro fiumi italiani.

L'appalto è stato curato dal Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna. La gara è stata vinta dall'impresa Rosa Edilizia dell'Aquila che ha al suo attivo importanti commesse in particolare nell'ambito della ricostruzione post terremoto del capoluogo abruzzese, tra cui il restauro di palazzo dell'Emiciclo, sede del Consiglio regionale, diventato con l'installazione di isolatori sismici una delle cinque strutture pubbliche sismicamente più sicure al mondo. Il contratto è stato firmato il 21 aprile scorso e il termine è previsto è di 90 giorni. Secondo quanto si è appreso, l'intervento dal costo di 287.810 euro, sarà concluso in anticipo rispetto al cronoprogramma. Il rup è l'ingegnere Luigi Minenza, il direttore dei lavori è l'architetto Dominga Bianchini. (ANSA).