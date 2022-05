Shalabayeva: il 9 giugno sentenza del processo d'appello

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - Arriverà il 9 giugno prossimo la sentenza della Corte d'appello di Perugia nel processo per le presunte irregolarità compiute nell'espulsione dall'Italia di Alma Shalabayeva e della figlia Alua, poi entrambe tornate nel Paese. I giudici hanno infatti rinviato oggi l'udienza a quella data per le ultime eventuali repliche e quindi la camera di consiglio.

Tra gli imputati nel processo, tutti condannati a vario titolo in primo grado, l'ex capo della squadra mobile di Roma Renato Cortese e l'allora responsabile dell'Ufficio immigrazione della questura Maurizio Improta. Tutti hanno sempre sostenuto la correttezza del loro operato. (ANSA).