Conference: Friedkin,convinto che Roma possa crescere ancora

(ANSA) - TIRANA, 25 MAG - "E' una grande gioia partecipare a una finale. Siamo convinti che la Roma possa crescere ancora e arrivare presto ai massimi livelli". Lo ha detto, secondo quanto si apprende da fonti Uefa, il presidente della Roma Dan Friedkin (persona poco propensa a parlare in pubblico) alla cena di Gala dell'Uefa stessa di ieri sera a Tirana. Vi hanno preso parte, in una sala del Teatro dell'Opera, 250 invitati. Friedkin ha fatto la sua dichiarazione dopo essere stato invitato sul palco, come del resto ha fatto il suo omologo presidente del Feyenoord, Toon van Bodegom.

Alla cena, dove il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin ha fatto gli onori di casa, erano presenti anche il Premier albanese Edi Rama ("è vero, sono juventino. Ma anche mourinhiano", la sua battuta), il presidente della federcalcio Armand Duka, il sindaco della città Erion Veliaj e l'ambasciatore italiano Fabrizio Bucci, tifoso romanista che oggi sarà allo stadio.

Al centro della sala era stata piazzata la Coppa che al termine della finale sarà sollevata da uno dei due capitani, Lorenzo Pellegrini o Jens Toornstra. (ANSA).