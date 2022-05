Banca Fucino: fra soci sostenitori Fondazione Museo Shoah

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Banca del Fucino, capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca, è diventata Partecipante Sostenitore della Fondazione Museo della Shoah. impegnata "a mantenere viva e presente nella società civile la memoria della tragedia della Shoah".

"Essere entrati a far parte della Fondazione Museo della Shoah in qualità di Partecipante Sostenitore - ha dichiarato Francesco Maiolini, Amministratore Delegato della Banca del Fucino - è per noi un onore e al tempo stesso un impegno a sostenere il Museo nel percorso di studio e di realizzazione di nuove iniziative a beneficio di tutta la comunità. La conoscenza del passato è parte integrante della crescita civile e della costruzione del futuro della nostra Città e del nostro Paese. Per questo troviamo particolarmente apprezzabili e degne di essere sostenute le attività della Fondazione, in particolare quelle rivolte ai più giovani".

Il Presidente della Fondazione, Mario Venezia, ha dichiarato: "Ci riteniamo molto entusiasti del sostegno, non solo economico, espressoci dalla Banca del Fucino, un istituto dalla tradizione longeva ma al contempo incline al futuro e che quindi condivide appieno le finalità e le modalità di comunicazione della Fondazione. Anche la recente iniziativa del Social Book Club, rivolta agli studenti e alle studentesse dai 13 ai 18 anni, potrà trarre nuova linfa dal sostegno della Banca, che si accompagna ai contributi dei Soci Fondatori Roma Capitale e Regione Lazio, valorizzando l'utilizzo consapevole dei mezzi comunicativi scelti per il progetto, quali Instagram e Tik Tok.

Confidiamo che un'interazione proattiva con enti come la Banca del Fucino possa dare respiro e la giusta forza alle molteplici attività che la Fondazione ha intrapreso e programmato". (ANSA).