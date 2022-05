Conference: Venditti, mi sono fatto male ma vado a Tirana

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Dopo Francesco Totti anche un altro tifoso Vip della Roma annuncia la partenza per Tirana per assistere alla finale di Conference League di mercoledì tra i giallorossi di Mourinho e il Feyenoord.

E' Antonello Venditti, che ha postato un video su Instagram in cui dice che "vi annuncio due cose. La prima è che mi sono fatto male, non sono molto fortunato". Poi, dopo aver girato la telecamera del telefonino per far vedere un suo ginocchio con graffi e la borsa del ghiaccio: "guardate, questo è il mio ginocchio, sono caduto, lui (il cane ndr) mi fatto cadere". Poi, riprendendo di nuovo se stesso: "vi annuncio che vado a Tirana, dopo che di me torno a Roma, spero con la Coppa in mano, non io, dopo di che vado a Jesi dove il 28 faremo l'ultimo concerto di 'Sotto il segno dei Pesci'. Dopo torno a Roma e, con De Gregori, vi aspetto il 19 giugno e poi tournee fantastica in tutta Italia". (ANSA).