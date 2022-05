Droga: servizi di controllo, polizia arresta 11 persone

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - I servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato per la lotta alla spaccio di sostanze stupefacenti hanno portato in questi giorni all'arresto di 11 persone in flagranza di reato a Roma. Si tratta di persone soprese con cocaina, hashish, marijuana, eroina ma anche shaboo.

Lo rende noto la questura. (ANSA).