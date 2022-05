Abraham "stagione Roma incredibile, ora finiamo lavoro"

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Per me una finale è una finale, che sia di Champions League, del Mondiale o della Conference League.

Una finale è una finale. E la voglio vincere". Tammy Abraham aspetta di scendere in campo a Tirana contro il Feyenoord per la finale di Conference League. "È stata una stagione fantastica - ha detto ai canali del club giallorosso -. Quando sono arrivato qui il mio obiettivo era aiutare il più possibile la squadra.

Volevo arrivare in finale, vincere qualche trofeo. Siamo sulla strada giusta - ha continuato - Siamo in finale, e già per questo abbiamo fatto la storia. Ora vogliamo finire il lavoro.

Per chiudere questo cerchio perfetto". E ai tifosi della Roma che chiedono un suo gol in finale risponde: "Segnare in finale sarebbe un sogno. Soprattutto se poi vincessimo la coppa. Sogno momenti come questo da quando sono bambino. Giocare partite importanti, segnare in queste partite. Ma a me basta vincere, non importa chi segna. Voglio vincere e basta". (ANSA).