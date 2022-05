Sindaco Tirana, mercoledì uffici chiusi, tutti a piedi

(ANSA) - TIRANA, 21 MAG - "Solo i biglietti sono stati gestiti dalla Uefa, il resto è stato gestito da noi. Abbiamo dichiarato la giornata di festa, con gli uffici chiusi, per evitare il traffico, e quella di mercoledì prossimo qui sarà una giornata senza auto per aiutare l'afflusso di tifosi". Lo dice, all'emittente romana 'New Sound Level Fm 90', il sindaco di Tirana Erion Veliaj, che spiega come si sta organizzando la capitale albanese in vista dell'eccezionale afflusso di persone, molte delle quali senza biglietto, per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord.

"Abbiamo pensato a tre fan-zone, una in un parco centrale di Tirana che sarà la zona dei tifosi della Roma - spiega Veliaj -, una nella zona pedonale che sarà per i tifosi del Feyenoord e una fan-zone mista. La Fan-Zone mista è per le famiglie, per persone che non vanno allo stadio e che vogliono vedere la partita nei maxischermi. Sia Tirana che le città limitrofe sono in overbooking, avremo tanti tifosi e amici italiani. L'Uefa ci ha aiutato molto in questa organizzazione, noi siamo bravi a imparare in fretta". (ANSA).